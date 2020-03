Ultime Inter, Zhang torna a parlare

Inter news Zhang Dal Pino | Steven Zhang, presidente dell’Inter, torna a parlare dell’emergenza coronavirus, dell’attacco al presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino e anche di calciomercato. Il numero uno nerazzurro, intervenuto a CNN da Londra, ha chiaro il progetto per i prossimi anni, con Antonio Conte sempre al centro di esso.

Inter news, le parole di Zhang

“Giusto che si giochi e si faccia nelle condizioni di un piano di sicurezza, questo è fondamentale. La salute pubblica è la priorità numero uno. Io sono convinto che anche a porte chiuse sarà un grande evento. Juve-Inter è sempre un match che appassiona milioni di tifosi e io guardo con fiducia alla partita di domenica. Sono certo che la mia squadra darà il massimo per vincere. Vogliamo vincere per i nostri tifosi. Da quando l’Inter è stata acquistata da Suning, il club ha subito una vera trasformazione. Oltre ai risultati sul campo è cambiato molto il valore commerciale e del marketing. Oggi i numeri sono raddoppiati, se non addirittura triplicati rispetto a un paio d’anni fa. Questo ci permette di poter investire bene sulla squadra. Siamo davvero fortunati ad avere un allenatore straordinario come Antonio Conte.

In molti hanno ritenuto esagerate le mie parole contro Dal Pino, ma io ritengo invece che siano state anche piuttosto leggere, non sono state abbastanza forti. Quando si affronta il tema della salute pubblica non si scherza. Questo individuo ha proposto di posticipare di un solo giorno la partita Juve-Inter solo per portare la gente allo stadio, moralmente è molto sbagliato.

I numeri ci permettono di investire ancora tanto sulla squadra, vogliamo tenere tutti i campioni e infatti non li venderemo. Anzi, vogliamo comprare i migliori talenti internazionali“.