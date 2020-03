Ultime Fiorentina, Ribery torna in gruppo: è a disposizione di Iachini – VIDEO

News Fiorentina: Ribery torna a disposizione

Ultime notizie Fiorentina Ribery | Franck Ribery, attaccante della Fiorentina, è tornato! A comunicarlo è la stessa Fiorentina attraverso i proprio canali ufficiali social. Il calciatore torna ad allenarsi in gruppo. Ribery felice per il rientro in campo, ma ci vorrà ancora del tempo prima di rivederlo in una partita ufficiale. Intanto, il calciatore, dopo il brutto infortunio di novembre e l’operazione a dicembre, ora è di nuovo a disposizione di Iachini. Il calciatore è tornato sul terreno di gioco nelle scorse settimane, dove ha iniziato gli allenamenti in solitaria e con il pallone. Ora, invece, il calciatore torna ad allenarsi con il resto della squadra, che intanto prepara la prossima partita di campionato.

Ultime Fiorentina, Ribery torna in gruppo

Uscito per infortunio il 30 novembre, nella partita Fiorentina-Lecce di Serie A, Ribery è stato lontano dai campi per molti mesi, a causa dell’intervenuto chirurgico subito alla caviglia dopo una fortissima distorsione:

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Franck Ribéry è stato sottoposto in data odierna ad intervento di stabilizzazione della sindesmosi tibio-peroneale. La procedura chirurgica eseguita dal Professor Gabel è perfettamente riuscita”.

Ora l’infortunio del francese è alle spalle. Il calciatore torna in gruppo e punta anche a tornare in campo il prima possibile. Difficile dire se sarà convocato già per Udinese-Fiorentina, gara di recupero dell’8 marzo, molto più probabile vederlo in panchina il 15 marzo a Roma contro la Lazio.