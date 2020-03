UEFA, Ceferin annuncia: “Novità sui fuorigioco e falli di mano”

Ultime UEFA | Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha parlaot ancora nel corso di un’intervista concessa agli inglesi diSky Sports News. Il numero uno della UEFA ha parlato delle regole del fuorigioco e del fallo di mano al Var.

UEFA, novità per falli di mano e fuorigioco?

Le parole di Ceferin sulle due regole fondamentali:

«Un centimetro del fuorigioco non è fuorigioco. Perché non è questo il significato di questa regola a mio parere. E dev’essere un errore evidente a far intervenire il Var anche in questa situazione. Quindi a mio parere servono linee molto più spesse, queste sono essenziali perché la linea sia disegnata in modo soggettivo.

Non può essere esatto che sia di un centimetro, in questo modo rovini la stagione di un club con una decisione sbagliata. E, per me, anche il fallo di mano in questo momento è una situazione ancora problematico. Non è facile trovare una regola che accontenti tutti, ma io non so cosa fare esattamente al riguardo per migliorare questa situazione di gioco. Posso solo dirvi che è una cosa della quale stiamo discutendo molto con i nostri arbitri in questi mesi, perchè l’ultima regola non è piaciuta».

Ieri il numero uno aveva parlato anche di Euro 2020.