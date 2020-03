Serie A, porte chiuse: perdita di 30 milioni per i club. I dettagli

Serie A, gare a porte chiuse: ecco quanto perdono i club dagli incassi

La Serie A si disputerà a porte chiuse. Questa è la decisione della Lega Calcio, con i club che dovranno affrontare il prossimo mese dell’attuale campionato, senza la spinta dei propri tifosi. Un’economia che si ferma per il calcio italiano, perché si registreranno perdite incredibile per i club di Serie A. Tra le tante, la più colpita è proprio la squadra campione d’Italia, la Juventus di Andrea Agnelli. Uno studio dei colleghi di Calcio e Finanza ha analizzato proprio la situazione dei venti club appartenenti al campionato di Serie A, secondo il quale si potrebbe arrivare ad una perdita effettiva di circa 30 milioni di euro. Il mese a porte chiuse fermerebbe un business incredibile, legato agli spettatori che non riempiranno più gli impianti dei tanti club del campionato italiano.

