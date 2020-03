Serie A, partite in chiaro? La Lega Calcio risponde alla richiesta: il comunicato

Serie A, partite in chiaro: c’è il ‘no’ definitivo da parte della Lega Calcio

Serie A, partite in chiaro: arriva la risposta della Lega Calcio | Era arrivata, nel corso della giornata, una richiesta ben precisa da parte del Ministro, Vincenzo Spadafora: trasmettere le partite di Serie A – disputate a porte chiuse – visibili in chiaro e a tutti coloro che non potranno seguirla allo stadio. Una richiesta valida almeno per la prossima giornata, un segnale che, secondo lo stesso Ministro, rappresenterebbe un senso di unione di tutti gli appassionati, gestendo così tutta la situazione complessa che vive il calcio italiano e non solo. Non si è fatta attendere però la risposta della Lega Calcio, che per diversi motivi, non ha potuto accettare la richiesta di Spadafora.

Serie A, la Lega Calcio fa una precisazione sulle partite in chiaro: “Il quadro normativo non lo consente”

La Lega Serie A, attraverso l’Ansa, ha fatto sapere la propria posizione in merito alla richiesta del Ministro Vincenzo Spadafora, di rendere le partite visibili in chiaro. Ecco quanto riportato: “Pur comprendendo e condividendo le finalità alla base della richiesta del Ministro Spadafora, volta, in un momento di massima emergenza per il Paese, a valutare la possibilità di consentire la libera fruizione televisiva del campionato di Serie A, la Lega Serie A rileva cheil quadro normativo vigente, e gli obblighi contrattuali già assunti, non consentono di potervi aderire”.