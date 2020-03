Perchè Ronaldinho è stato arrestato? La spiegazione del passaporto falso

In molti si sono chiesti perché Ronaldinho sia stato trattenuto dalle autorità paraguayane per possesso di passaporto falso: da Sky Sport arriva la motivazione.

Il racconto dell’arresto di Ronaldinho

La notizia dell’arresto di Ronaldinho e suo fratello-agente in Paraguay qualche giorno fa ha fatto il giro del mondo: il motivo della misura è stato aver trovato i due in possesso di un documento falso.

La spiegazione dei legali di Ronaldinho

Da Sky il racconto della motivazione fornita dall’ex campione brasiliano. Pare infatti che pensassero di aver ricevuto tali documenti come segno di riconoscimento dalle autorità locali. In seguito i 2 sono arrivati giovedì mattina presso la sede della Procura della Repubblica, ad Asunción, per fornire chiarimenti sull’utilizzo di tali documenti, fatto che veniva loro contestato.

Una volta ascoltati i due brasiliani, le forze dell’ordine paraguayane hanno proceduto con l’arresto di un uomo d’affari, un loro connazionale, accusato di aver procurato la documentazione ai fratelli De Assis, e delle 2 donne che hanno prestato la matricola del proprio passaporto per la realizzazione dei passaporti falsi. D’altronde che qualcosa non avesse senso logico era chiaro fin dal primo momento: per trasferirsi dal Brasile al Paraguay (visto che entrambi fanno parte del Mercosur, accordo per la circolazione delle persone in America Latina) non è necessario un altro passaporto rispetto a quello in possesso di Dinho.