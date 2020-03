Tweet on Twitter

Oroscopo di domani 7 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 7 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Stai attraversando una sorta di bufera a livello emotivo e personale. Molti non riescono ad ottenere i risultati che vorrebbero. C’è chi vuole cambiare azienda, in amore giornata che porta consiglio.

Toro. Mettiti in guardia dalle polemiche, tu sei pacifico. Sei agitato e nervoso, attenzione a non trasformare questa insofferenza in aggressività.

Gemelli. Abbiamo una Luna buona. Chiarisci se c’è qualcosa da chiarire. In amore sabato sarà un buon giorno, migliori i rapporti con Ariete e Leone.

Cancro. Fine settimana migliore, ho parlato di rivoluzione e cambiamenti in questa settimana. Accetta un invito, cerca di ritrovare tranquillità in amore. I single vivono una nuova storia.

Leone. E’ un oroscopo migliore per le idee in mente e il lavoro. Se c’è qualcuno che ti interessa e ricambia i sentimenti incontralo. Le coppie forti pensano in grande con figli e casa.

Vergine. Fine settimana migliore per la situazione astrologica. Gli incontri a livello sentimentale sono interessanti. Scorpione, Capricorno, Toro e Cancro sono segni di riferimento.

Oroscopo del giorno Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 7 marzo 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata a tuo favore per gli amici e ritrovare serenità. Molti rapporti genitori-figli in bilico. In amore i single possono vivere emozioni particolari.

Scorpione. Necessario cautelarsi, ci sono tensioni dal fine settimana scorso. Devi rimanere calmo e sereno. In recupero chi ha avuto problemi fisici. Domenica sarà possibile confrontarsi. Non parlare se non è necessario.

Sagittario. Muoviti al più presto se devi parlare di cose importanti. Molti hanno già ricevuto piccole conferme. Successo per chi lavora nello spettacolo. Non aspettare se hai creatività.

Capricorno. Grandi conquiste nel corso della settimana. Strada di relax e divertimento. Non dire no agli inviti, fai la solita vita da troppo.

Acquario. Prudenza nelle parole e nelle manifestazioni a livello sentimentale. C’è un certo percorso personale o professionale che non ti interessa più. Lascia correre se sei troppo stanco.

Pesci. Si può affrontare un problema e creare soluzioni. E’ il periodo migliore per passare all’attacco. Giove favorevole, ciclo di lavoro interrotto, ma arriverà una nuova proposta. In amore hai bisogno del confronto. Adeguati ai ritmi della vita.

Oroscopo delle squadre: Juventus-Inter

Inter: si può affrontare un problema e creare soluzioni. E’ il periodo migliore per passare all’attacco. Giove favorevole, ciclo di lavoro interrotto.