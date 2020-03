Serie A in chiaro: Spadafora chiede a FIGC e Lega Calcio

Notizie Serie A: Spadafora e la richiesta a Gravina e Dal Pino

Notizie Serie A Spadafora | Un momento davvero complicato per l’Italia, complice l’emergenza coronavirus. La nostra penisola è stata colpita da tanta paura, e questo allarme ha sicuramente alterato non poco il normale svolgimento di varie attività, tra cui soprattutto quella sportiva. Il calcio italiano si è praticamente fermato, e adesso pronto a ricominciare, potrebbe subire diverse variazioni.

Intanto ad occuparsi della questione c’è il ministro per le politiche giovani Spadafora, che nella giornata di ieri ha voluto mandare una lettera Gravina e Dal Pino, presidenti rispettivamente di FIGC e Lega Calcio, di trasmettere le partite in chiaro. Stando a quanto detto dal ministro, questo potrebbe essere un grandissimo segnale per tutti: unire tramite il calcio, e cercare di superare la paura collettiva.

Allarme Coronavirus: la paura e la rinascita

Non è certamente un buon momento per il calcio italiano, e dopo una grande paura, è chiaro che bisogni poi attuare dei cambiamenti a volte radicali. In giornata la pubblicazione del nuovo calendario per le prossime giornate, a breve invece qualche possibile variazione degli eventi sportivi in TV. Spadafora ha lanciato l’esca, ora si aspettano le dovute risposte, soprattutto da parte di Sky.