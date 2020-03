Notizie Milan, infortunio Donnarumma: le condizioni

Ultime Milan, Donnarumma non ce la fa? Come riportato dal Corriere dello Sport, il numeor 99 dei rossoneeri non sta ancora bene.

Il Milan è sceso in campo l’ultima volta lo scorso 22 febbraio, poi domenica 1° marzo è stata rinviato il match con i rossoblù, che verrà appunto recuperato domenica pomeriggio, e mercoledì scorso così come la Coppa Italia.

Per questo l’assenza di Donnarumma non è pesata. La verità è che i calciatori si affaticano quando gli impegni si moltiplicano e capita che abbiano bisogno di riposare o di fermarsi ma non giocare per molto li arrugginisce.

Il periodo di stop sarebbe dovuto servire a Pioli per recuperare il portiere, invece è quasi certo il forfait di Donnarumma, che anche ieri si è allenato a parte per il problema alla caviglia accusato, o meglio aggravato, a Firenze.

Il tempo è poco e molto probabilmente tra i pali domenica toccherà a Begovic, che ha esordito in rossonero nella ripresa al Franchi. Per il portiere bosniaco sarà la prima volta dall’inizio e a San Siro, seppure senza tifosi.

Ultime Milan, recuperato anche Kjaer

Al centro, invece, torna Kjaer al fianco di Romagnoli, mentre Gabbia tornerà ad accomodarsi in panchina, l’unico altro dubbio riguarda la fascia destra con Conti e Calabria che stanno bene e si giocano il posto.