Notizie Milan, Donnarumma: “Penso solo a parare”

Ultime Milan | Gigio Donnarumma, portiere del Milan, ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Rivista Undici:

“Voglio un grande Europeo, e poi voglio diventare il numero uno al mondo. La mia passione è sempre stata la porta. A me piace l’adrenalina di essere tra i pali.

Derby? Il primo è senza dubbio il ricordo più importante anche se in generale le sfide contro l’Inter generano grande emozione. L’adrenalina è a mille, voglio vincere e giocare bene, il mio cuore va a mille. Ho risicato per la sconfitta 4-3″.

Donnarumma torna sull’addio

Il portiere ha poi parlato dell’addio possibile nel 2017 rivivendo quell’estate complicata:

“Provavo a non pensarci, ma anche se non volevo, è stata per me una sofferenza. È difficile giocare quando i tifosi sono contro di te e quando in campo vieni fischiato. San Siro è San Siro. Ma non ho mai avuto paura, sapevo già tutto, sapevo cosa potevo fare. Paura zero.