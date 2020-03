Notizie Lazio, Luis Alberto rinnova: ma ha la clausola

Ultime Lazio, Luis Alberto vicino al rinnovo. Il centrocampista spagnolo è destinato a restare, clausola permetendo.

Come riportato da “Il Messaggero”, l’accordo tra club ed entourage del giocatore sul rinnovo è ormai totale: nuovo contratto sarà valido fino al 30 giugno del 2025.

Il fantasista percepirà uno stipendio da 3.5 milioni di euro a stagione. Sarà anche inserita una maxi-clausola rescissoria da 100 milioni di euro, il cui 30% andrebbe nelle casse del Liverpool qualora qualcuno dovesse pagarla.

Ultime Lazio, quanto vale il centrocampista?

Secondo la stampa spagnola, la Lazio starebbe ascoltando alcune offerte per il calciatore. Lo spagnolo ha raggiunto una valutazione di 80 milioni di euro, quindi non troppo distante dalla clausola che i biancocelesti hanno fissati anche perchè il calciatore da tempo viene seguito dalle formazioni spagnole, inglesi ed anche dalla Juventus.

Adesso si sono accorti di lui anche in Spagna. Fino a poche settimane fa, erano in pochi, dalle sue parti, ad aver capito fino in fondo che tipo stagione ha disputato il calciatore che a Roma si è adattato anche a giocare da mezzala. Una posizione disegnata su misura del numero dieci da Simone Inzaghi che ha esaltato le sue qualità nell’ultimo passaggio, trasformandolo in un calciatore ormai totale. E se addio fosse, la Lazio ha già individuato chi potrebbe sostituirlo.