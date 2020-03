Zeman: “Juventus? Non gioca bene, Sarri vorrebbe altro. Scudetto? Ai bianconeri”

Notizie Juventus: le parole di Zeman

Notizie Juventus Zeman | La stagione della Juventus è stata fin qui piuttosto altalenante, costellata di qualche caduta, e di buoni risultati. L’impatto di Sarri ancora non si è visto, e intanto in società ci si interroga su un eventuale sostituto. A dire la sua sul campionato e la situazione bianconera ci ha pensato Zeman. Queste le sue parole a Rai Radio1:

“Juventus? Non gioca bene, Sarri vorrebbe sicuramente che ci fosse più gioco e coesione di gruppo. Juve-Inter chi vince? La Juventus vincerebbe secondo me, ha i giocatori più forti. Lo scudetto mi auguro lo possa vincere la Lazio, ma come ho appena detto i bianconeri hanno la rosa più completa”.

Zeman su VAR e allenatori

Zeman si è poi voluto esprimere su altri concetti, tra cui soprattutto il VAR. Stando all’ex tecnico questo ausilio non è usato in maniera corretta, e in più pare che non siano stati apportati troppi miglioramenti rispetto a prima. Insomma un opinione anche qui importante, così come quella riguardo agli allenatori di Serie A. Tra i più apprezzati per il ceco ci sono Liverani e De Zerbi; parole di stima anche per Allegri, soprattutto per quanto riguarda la parte gestionale di squadra e spogliatoio.