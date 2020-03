Mercato Napoli, Allan scontento e partente: pronto l’assalto del PSG

Mercato Napoli: Allan via a giugno, Leonardo fa sul serio

Mercato Napoli Allan | Un Napoli in netta risalita dopo un brutto inizio di stagione, e che adesso comincia a pensare nuovamente in grande. Intanto gli azzurri vorrebbero chiarire alcune situazioni di mercato, ed in particolare pensare ad eventuali rinnovi e cessioni. A giugno è prevista una mini-rivoluzione, e chiaramente questo non può avvenire se non con qualche partenza. Un big andrà via, e questo quasi sicuramente sarà Allan. Il centrocampista brasiliano sta vivendo tutt’altro che una buona stagione, e il suo rapporto con Gattuso e dirigenza non è idilliaco.

Qualcosa potrebbe essersi rotto definitivamente, e la cessione in estate non solo non è da escludere, ma sembra anche l’ipotesi più attendibile. Sulla questione si sta interessando parecchio il PSG, che già negli scorsi mesi aveva pensato parecchio al centrocampista: Leonardo è scatenato, e stando a quanto riportato da il Mattino, avrebbe in canna un assalto imminente.

News Napoli: addio Allan, individuato il sostituto?

Allan sembra diretto verso una cessione a giugno, e intanto il Napoli ragiona su come sostituire il proprio centrocampista. Qualche giorno fa si è parlato di Veretout, vecchio pallino degli azzurri, e attualmente un giocatore della Roma. Da poco è arrivato il rinnovo, ma l’interesse resta. Questa la strategia.