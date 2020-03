Emergenza coronavirus, rinviato il torneo di Viareggio (UFFICIALE)

Ad annunciare l’estremo provvedimento è Alessandro Palagi: la decisione di posticipare uno dei tornei più rappresentativi d’Italia è stata presa in considerazione degli ultimi sviluppi in tema di coronavirus.

Stop al torneo di Viareggio

“Momentaneamente sospesa“: l’edizione numero 72 del Torneo di Viareggio sta cercando una nuova data. Ad annunciarlo il presidente del Centro Giovani Calciatori, Alessandro Palagi, nel corso di un appuntamento con la stampa questo pomeriggio. L’inizio era previsto per il 16 marzo, ma a causa dell’epidemia non si svolgerà. Vista la situazione della nazione, verrà giocata appena le condizioni miglioreranno. Ecco il commento: “Siamo già all’opera, confrontandoci continuamente con Rai e Figc, per trovare altre date, passato il momento dell’emergenza, per lo svolgimento del Torneo. La 72ª edizione della Viareggio Cup si farà. Ne sono convinto: il Cgc non si ferma“.

Breve storia della Coppa Carnevale

La Coppa Carnevale è un trofeo storico, che nel 1948 veniva conteso solo tra i rioni di Viareggio, ma è presto diventato un riferimento per il calcio giovanile europeo. Tranne alcuni sporadici casi come Gigi Riva e Gianni Rivera, dalla Coppa Carnevale sono passati quasi tutti i più grandi calciatori italiani dal dopoguerra a oggi. Pensate semplicemente all’edizione del 1994: in campo c’era gente del calibro di Filippo Inzaghi, Nesta, Totti e soprattutto Del Piero, che decise la finale contro la Fiorentina.