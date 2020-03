Coronavirus, Serie A nuovamente a rischio? La zona rossa potrebbe allargarsi

Coronavirus, ancora allarme sulla Serie A: è nuovamente a rischio? Le parole di Borrelli (Dipartimento Protezione Civile)

Coronavirus, la Serie A potrebbe essere ancora a rischio. In Italia è allarme, la situazione sembra non placarsi. Nessuna ipotesi può essere più esclusa, nonostante la Lega Calcio stia provando a portare in avanti la manifestazione sportiva. E’ in programma, per questo week-end, il recupero della scorsa giornata di campionato, che non si è disputato proprio per l’emergenza legata alla diffusione del virus. Il problema però sembra non potersi mettere molto presto alle spalle, con il contagio per le diverse regioni d’Italia, che continua ad aumentare. La ‘zona rossa‘ potrebbe allargare il proprio cerchio ed è per questo che, anche nel calcio, l’allarme si fa ancora più serio.

Serie A, cosa potrebbe succedere se dovessero essere ancora rinviate le partite?

Quest’oggi sono arrivate le parole del capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che ha parlato in conferenza stampa. All’interno di quest’ultima, ha annunciato: “Possibile estensione della zona rossa a quasi tutta la regione Lombardia? Domani sapremo la decisione”. Stando a quanto rivelato dai colleghi di Fantacalcio.it, la situazione potrebbe dunque trovare complicazioni anche in Serie A. Se fosse confermata, per le diverse squadre lombarde – Atalanta, Brescia, Inter e Milan – potrebbe scattare nuovamente l’allarme e rinviare nuovamente le partite, non disputandole neanche a porte chiuse. Un ulteriore rinvio complicherebbe tantissimo tutta la situazione legata al calendario, già troppo complessa e con le diverse società che andrebbero in disaccordo sui recuperi.