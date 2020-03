Calciomercato Roma: Smalling ora costa 29 milioni

Calciomercato Roma: Smalling, il prezzo sale

Ultime AS Roma | Smalling è un problema. Si fa in salita la permanenza di Chris Smalling alla Roma. Secondo quanto riporta in Inghilterra, dopo non aver fissato il prezzo del riscatto, il Manchester United avrebbe alzato la posta per il cartellino del difensore inglese.

Grazie alle sue ottime prestazioni in maglia giallorossa la sua valutazione è salita vertiginosamente rispetto ai 20 milioni chiesti in estate.

Negli ultimi giorni, infatti, è arrivata anche l’apertura del ct Gareth Southgate sul suo ritorno in Nazionale. I Red Devils infatti chiedono 25 milioni di sterline (29 milioni di euro) per Smalling. Una richiesta che ha spiazzato la dirigenza giallorossa con Petrachi che ha il demerito di non aver fissato in estate il prezzo per chiudere velocemente l’affare.

Ultime Roma: quanto vale Smalling?

La Roma, per confermarlo, avrebbe voluto sborsare al massimo 20 milioni di euro. Il centrale inglese ha fin qui fatto molto bene, e le sue prestazioni hanno suscitato grande interesse in Italia e all’estero. La Roma vorrebbe trattare con lo United per il riscatto, ma la situazione è molto complicata per diersi motivi.

Il primo è lo stesso club inglese, il secondo è il Tottenham: Josè Mourinho, il quale vorrebbe Smalling a Londra.