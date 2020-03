Calciomercato Napoli, Musacchio per la difesa: è un pupillo di Gattuso

Calciomercato Napoli, Musacchio è il rinforzo per la prossima stagione: la situazione

Calciomercato Napoli – Musacchio | Potrebbe dire addio a fine stagione dopo tre passate in rossonero, il centrale di difesa, Mateo Musacchio. Il difensore ha trovato davanti a sé, nel corso di quest’annata, molti problemi legati agli infortuni ed è stato inevitabilmente scavalcato nelle gerarchie del proprio tecnico, Stefano Pioli. Quest’ultimo non gli garantisce molto spazio ed è stato acquistato Kjaer nell’ultimo mercato, proprio per sopperire ai problemi muscolari dell’argentino. Una delle ultime occasioni ha visto protagonista il difensore ex Villareal, perché a seguito di un infortunio muscolare proprio di Kjaer, ha dovuto dare anche lui forfait, facendo entrare al suo posto il giovane Gabbia. A fine stagione potrebbe andare via, su di lui restano attive Napoli e Roma. La prima tra le due, troverebbe il benestare del tecnico, Gennaro Gattuso.

Ultime Napoli, Musacchio è il difensore adatto per Gattuso: assieme a Rahmani potrebbe essere la soluzione per l’anno prossimo

Ha vissuto una buona annata assieme a Rino Gattuso ed è per questo che Mateo Musacchio vedrebbe nel Napoli una buona soluzione. Lo rivelano i colleghi di Calciomercato.it, che ipotizzano un futuro ancora in Serie A per l’argentino, ma non al Milan. Si tratterrebbe proprio del Napoli di Gattuso, che lo utilizzava in rossonero come perno principale della sua difesa, in coppia con Romagnoli. In terra partenopea, con l’addio di Koulibaly sempre più ipotizzabile, vedrebbe in lui l’uomo giusto per il reparto, assieme all’arrivo di Rahmani dal Verona. Una difesa che vedrà quattro elementi tra i centrali: i già citati, più Manolas e Maksimovic. Sullo sfondo, resta sempre attenta a monitorare la situazione, la Roma. Il direttore Petrachi dovrebbe rimpiazzare i possibili partenti, Fazio e Juan Jesus.