Calciomercato Napoli, Ghoulam sarà ceduto il prima possibile

Calciomercato Napoli: Ghoulam verso l’addio

Calcio Mercato Napoli Ghoulam | Il Napoli guarda al mercato, e guarda soprattutto alla situazione di alcuni giocatori in rosa. Mesi davvero infuocati quelli del 2020, che hanno visto gli azzurri attivissimi sulla questione rinnovi. Chiaramente in vista della prossima stagione ci saranno conferme e cessioni, e quanto pare sembra che sia stato deciso il futuro di un giocatore: Ghoulam.

Il terzino algerino non gioca da tantissimo, e il buon rendimento di Mario Rui ha senza dubbio cambiato totalmente le gerarchie di Rino Gattuso. Sicuramente il Napoli prenderà una decisione da qui a breve, ma stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, pare che la cessione sia la scelta più papabile. Ghoulam in estate partirà verso un’altra destinazione, con qualche rimpianto di troppo.

Ultime Napoli: Ghoulam torna in gruppo

Al di là di come andrà a finire la storia tra Napoli e Ghoulam, il terzino azzurro attualmente potrebbe anche far comodo a Gattuso, soprattutto considerando i tanti impegni che la squadra partenopea dovrà affrontare in questo periodo. L’algerino dopo altri acciacchi fisici è tornato in gruppo, scacciando un calvario che sembrava infinito. Possibile che nelle prossime gare possa esserci il tanto atteso ritorno in campo. Intanto per gli azzurri l’infermeria si è riempita di nuovo, la situazione.