Calciomercato Napoli, blitz De Laurentiis: pronto il rinnovo di Gattuso

Si parla di mercato a Castel Volturno, e già questa è una conferma: Gennaro Gattuso è destinato a restare sulla panchina azzurra. Con De Laurentiis si sta discorrendo già del futuro, in senso ampio…

Calcio mercato Napoli, rinnovo per Gattuso

Oggi nel primo pomeriggio Aurelio De Laurentiis è arrivato nel centro sportivo di Castel Volturno: c’è stato un incontro con il tecnico Gattuso e, come rivelato da Sky, l’oggetto della chiacchierata tra i due è stato il rinnovo sempre più probabile del mister e la pianificazione del futuro. Si attendono ulteriori sviluppi già a partire dal primo punto, per il momento la situazione attuale è presto descritta: l’allenatore guadagnerà circa 600.000 € fino a giugno, con la possibilità di liberarsi gratis entro fine aprile. Un’opzione questa al momento anche in capo alla società, con un termine di attivazione spostato alla metà di giugno.