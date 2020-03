Calciomercato Milan, Upamecano di nuovo nel mirino: clausola e concorrenza

Calciomercato Milan: Upamecano, ritorno di fiamma per la difesa rossonera

Calcio Mercato Milan Upamecano | Il Milan continua il suo mercato, nonostante le tantissime voci che stanno circolando in queste ultime settimane. La dirigenza sembra spaccata a metà, e Gazidis pare stia già pensando al prossimo tecnico, ovvero Rangnick. Fatto sta che gli obiettivi attuali saranno con ogni probabilità quasi gli stessi per fine stagione, e nelle ultime ore si stanno prendendo vari contatti per rinforzare la difesa.

I profili che piacciono sono diversi, ma uno in particolare ha colpito l’attenzione di tutti: il ritorno di fiamma per Upamecano, difensore centrale del Lipsia, giovane e di grande prospettiva. Il francese non è un obiettivo facile da raggiungere, soprattutto per via della clausola rescissoria di ben 60 milioni di euro. Una cifra altissima, e che sommata alla folta concorrenza (Barcellona e Arsenal), appare come un ostacolo troppo complicato da superare. Questa la notizia riportata da Mundo Deportivo.

Notizie Milan: difesa, tra obiettivi e riconferme

Una vera e propria rivoluzione: questo è quello che ci si aspetta per il Milan in vista della prossima stagione. Soprattutto in difesa, dove si valutano diverse situazioni. Romagnoli e Kjaer con ogni probabilità saranno riconfermati, mentre oltre ad Upamecano, si pensa ad un clamoroso ritorno di Thiago Silva. I rossoneri hanno già mosso i primi passi.