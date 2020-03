Calciomercato Juventus: Zidane è il primo nome per la prossima stagione

Calciomercato Juventus: Zidane in pole per sostituire Sarri

Calciomercato Juventus – Zidane | Potrebbe arrivare un clamoroso ribaltone in panchina e nella prossima stagione. Sì, perché sia la Juventus che il Real Madrid, potrebbero dire addio ai propri tecnici. La formazione bianconera vive un crocevia in questa stagione. Dopo il caos generato dal Coronavirus sembra poter tornare in campo la squadra di Maurizio Sarri, pronta a vivere una settimana molto complicata. Alle porte c’è il recupero contro la rivale dell’Inter ed è qui che si gioca un’importante fetta di stagione. Dopo i nerazzurri, ci sarà tempo di pensare anche alla Champions League, perché arriverà tra non molto anche la gara di ritorno contro il Lione e la Juventus non può permettersi un’uscita di scena così anticipata. Discorso analogo, anche se la sfida contro il Manchester City è parsa più complessa sulla carta per ‘Zizou’ Zidane, pronto a tentare il ribaltone europei contro la formazione inglese.

Notizie Juventus, addio Sarri? Agnelli vedrebbe Zidane per il futuro dei bianconeri

Quello di Zinedine Zidane è il primo nome sulla lista di Andrea Agnelli, se dovesse arrivare l’addio di Sarri a fine stagione. Dopo un solo anno alla Juventus per l’allenatore di Figline, potrebbe già essere addio. L’ex tecnico di Napoli e Chelsea potrebbe trovare l’esonero se non dovesse raggiungere gli obiettivi in casa Juventus, che hanno come obiettivo principale quello della vittoria. Stando a quel che rivelano i colleghi inglesi del ‘Daily Mail’ il tecnico francese e lo stesso presidente bianconero, sarebbero in stretto contatto. L’idea sarebbe quella di andargli ad offrire la panchina: Andrea Agnelli potrebbe offrirgli un contratto da ben 8 milioni di euro all’anno.