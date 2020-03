Calciomercato Juventus, Meunier non rinnova con il PSG: duello con il Borussia

Calciomercato Juventus: Meunier nel mirino, concorrenza Borussia

Calcio Mercato Juventus Meunier | Una parte di stagione davvero molto delicata in Serie A, dove lo svolgimento del campionato è stato compromesso non poco. Attualmente è tutto fermo, ma le principali big italiane stanno continuando a darsi da fare per cercare di rinforzare la rosa. La Juventus su tutte si sta dimostrando attiva più che mai, e negli ultimi giorni il ds Paratici sta portando avanti varie trattative e sondaggi. L’idea principale è quella di rinforzare la difesa, in particolar modo le fasce, che sembrano soffrire di discontinuità a causa di tanti acciacchi fisici.

Ecco che nel mirino continua ad esserci Meunier, capace di giocare terzino su entrambe le fasce e all’occorrenza anche a centrocampo. Il giocatore belga andrà in scadenza a giugno, e le sue intenzione per ora non sembrano essere quelle di rinnovare con il PSG. Ecco che la Juventus ci proverà, ma chiaramente tenendo in considerazione la concorrenza: c’è anche il Borussia Dortmund, così come riportato da DHnet.be.

Ultime Juventus: colpo in arrivo dalla Ligue 1

Meunier resta un obiettivo concreto per la Juventus, che intanto nelle ultime ore pare abbia messo le mani su un altro giocatore militante in una squadra francese: stiamo parlando di Aouar, giovane talento in forza al Lione. I bianconeri hanno quasi chiuso l’affare, i dettagli.