Calciomercato, Aouar è della Juventus: le parole di Aulas e del giocatore

Houssem Aouar ha parlato in conferenza stampa a proposito delle voci di mercato che lo vogliono come un prossimo giocatore della Juventus.

Calcio mercato Juventus, le parole di Aulas

“Il presidente Agnelli non me ne ha mai parlato, ma so che c’è stato un contatto tra i nostri dirigenti. Mi piacerebbe vederlo alla Juve e spero che sia la sua ambizione. Dovrà approfittare della gara di ritorno per mostrarsi “, aveva affermato il presidente del Lione Jean-Michel Aulas, come riportato da RMC. Questi i dettagli economici dell’affare.



Parole che ovviamente non sfuggivano alla principale parte interessata: interrogato sull’argomento questo venerdì in una conferenza stampa, Aouar ha detto di aver accolto con favore queste dichiarazioni e “con molto orgoglio“, senza lasciarsi trasportare. “Cerco di non inquinare la mia mente“, prosegue l’attaccante, “c’è da fare un buon finale di stagione. Dovremo lavorare sodo. Possiamo vincere un titolo, eliminare un grande squadra come la Juventus e crediamo nel podio. Ci concentreremo su questo “.

La stagione di Aouar

Quest’anno è arrivata la definitiva consacrazione per il numero 8 del Lione, terminerà il suo contratto con il club frnacese nel giugno 2023. Per lui 9 gol e 7 assist in 39 presenze quest’anno tra Ligue 1, Champions League, Coupe de France e Coupe de la Ligue: