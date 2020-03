Calciomercato Juve: tutto su Pellegrini, Kurzawa si allontana

Calciomercato Juve: in stand by Kurzawa, si punta Pellegrini

Calcio mercato Juventus Pellegrini | Luca Pellegrini, terzino sinistro della Juventus ed attualmente in prestito al Cagliari, è pronto a tornare alla base. Il giovanissimo terzini sinistro, classe 1999, si sta rendendo sempre più protagonista con la maglia del Cagliari. 20 presenze per lui in questa stagione di continua crescita. Pellegrini è stato acquistato dalla Juve la scorsa estate in un affare con la Roma dove ai giallorossi è andato il cartellino di Spinazzola. Subito poi prestito al Cagliari, per non fermare il percorso di crescita. Il calciatore a fine stagione sarà pronto a tornare a Torino, dove farà il ritiro con la squadra e sarà poi giudicato. L’intenzione della Juventus è di affidarsi a lui per il futuro, possibile la partenza di Alex Sandro in estate. Intanto, con la sua conferma, si allontana Kurzawa, terzino del PSG che è stato vicinissimo alla Juve a gennaio nello scambio che portava a Parigi Mattia De Sciglio.

Ultime Juventus, il ritorno di Pellegrini

La Juventus valuterà la possibile partenza di Alex Sandro o comunque a prescindere dalla permanenza del calciatore brasiliano, la Juve dovrà investire in quel ruolo per dargli alternanza senza dover adattare Danilo o De Sciglio. Chiara l’intenzione dei bianconeri di valorizzare il giovane Luca Pellegrini. Intanto, è in stand-by l’affare che porterebbe a Layvin Kurzawa del PSG. Il calciatore è in scadenza di contratto il prossimo giugno e potrebbe arrivare come colpo a parametro zero, ma la volontà attuale di Fabio Paratici, dopo l’affare saltato a gennaio, è di aspettare il ritorno del giovane calciatore italiano in prestito al Cagliari.