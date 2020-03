Calciomercato Inter, Aranguiz è un obiettivo: altre tre pretendenti

Calciomercato Inter: Aranguiz torna di moda

Calcio Mercato Inter Aranguiz | Grandi movimenti in Serie A, soprattutto per quanto riguarda il mercato. Le big del nostro campionato stanno portando avanti varie trattative, e intanto i sondaggi continuano anche in queste settimane molto complicate. L’Inter chiaramente è una delle squadre più attive sulla questione, e pare che negli ultimi giorni stia cercando di rinforzare il reparto di centrocampo. Gli obiettivi di Ausilio e Marotta sono tanti, e ce n’è uno dalla Bundesliga, forse non un grande nome, ma comunque un giocatori di alto livello: Aranguiz.

Il cileno milita nel Bayer Leverkusen, ha 30 anni, e questa estate potrebbe partire a parametro zero dopo 5 anni. Un’occasione importante, e che i nerazzurri vorrebbero sfruttare. Ecco che si resta alla finestra, conoscendo però, ogni difficoltà del caso. Questa la notizia riportata da Fox Sports.

Inter-Aranguiz: ci sono altre tre squadre

Aranguiz è un giocatore sondato diverso tempo fa dall’Inter, e che già a gennaio era stato accostato alla Serie A. Adesso il suo nome potrebbe tornare di moda per giugno, con una sostanziale differenza però: molte più squadre interessate. Dall’Italia non solo i nerazzurri, ma anche Atalanta e Fiorentina, mentre all’estero c’è addirittura l’Atletico Madrid. Ci sarà da faticare parecchio.