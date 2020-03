Calciomercato Barcellona: Neymar ritorna, Griezmann nell’affare

Calciomercato Barcellona Neymar Griezmann | E’ questa l’ultima folle idea del Barcellona, il ritorno di Neymar. Il calciatore classe 1992 è in scadenza nel 2022 con il club parigino e potrebbe decidere di andare via. Antoine Griezmann rischia già di lasciare il Barcellona dopo che non ha rispettato le attese, il calciatore può passare al PSG nello scambio, secondo quanto riportato da Sport, quotidiano vicino alle vicende del Barcellona. Neymar tornerebbe dopo tre anni in Spagna, gli stessi ex compagni nelle recenti interviste hanno chiamato a gran voce il ritorno del fuoriclasse brasiliano, che tre anni fa passava al PSG per circa 222 milioni di euro.

Calciomercato Barcellona, Messi e Piquè chiamano Neymar

Come svelato da France Football il numero 10 del Barcellona avrebbe mandato un messaggio Whatsapp a Neymar. Messi avrebbe detto chiaramente di voler tornare a giocare con il calciatore brasiliano: “Solo insieme possiamo vincere la Champions League. Voglio che torni. Tra due anni io andrò via e prenderai il mio posto”.

Non è da meno il richiamo di Piqué, che ai quotidiani stessi senza nascondersi dice:

“La porta del Barcellona sarà sempre aperta per lui. Presentammo tutti i calciatori una proposta al presidente Bartomeu: eravamo pronti a ritoccarci il contratto per far tornare Neymar. Non si trattava di ritoccare nel dettaglio i nostri ingaggi, ma un modo per non far pesare il suo ritorno sul Fair Play Finanziario”.