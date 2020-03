Barcellona, Setién rischia l’esonero ed aspetta il Napoli

Barcellona, Setién rischia l’esonero: è caos

Ultime Barcellona, il tecnico rischia di essere esonerato. A due settimane scarse dal confronto interno con il Napoli, valido per il ritorno degli ottavi di Champions League, il club continua a non ingranare.

La sconfitta nel Clasico ha lasciato segni preoccupanti nella formazioni giunta al terzo capitombolo sulle 10 partite della nuova gestione Quique Setién.

Il sostituto di Ernesto Valverde è uscito dalla Coppa del Re, ed ha perso le due trasferte di campionato contro Valencia e Real Madrid.

Per questo i catalani adesso hanno il terrore di ciccare anche il match con i ragazzi di Gattuso e di rimanere esclusi dalla Champions, il trofeo più ambito da Messi e compagni. E allora, con la vetta della Liga persa e il computo degli scontri diretti a sfavore rispetto agli eterni rivali merengues, la situazione a Barcellona è diventata incandescente.

Ultime Napoli: tecnico in bilico

Sulla graticola, nonostante le oggettive difficoltà, a iniziare da un quadro direttivo degli spagnoli ma anche il nuovo tecnico Quique Setién, che secondo le rivelazioni della popolare trasmissione El Club de la Mitjanit trasmesso da Catalunya Radio, nei suoi primi 50 giorni sulla panchina del Barça non sarebbe riuscito a ottenere la fiducia dello spogliatoio.

A pesare anche il suo curriculum che non ha mai convinto in Spagna. Per questo, come riportato dal Corriere dello Sport, nonostante il contratto con scadenza fissata per il 30 giugno del 2022, il tecnico non è sicuro di restare al Barça.