AIC, Tommasi: “Sospenderei Euro 2020”

Ultime Euro 2020, Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha parlato nel corso di un’intervista concessa all’Ansa.

Il numero uno ha detto la sua in merito alla possibilità di posticipare o rinviare gli Europei di calcio in programma la prossima estate. L’emergenza Coronavirus sta toccando tutti i campionati e l’ex centrocampista ha voluto in questo modo lanciare un messaggio alla UEFA per Euro 2020.

“La Uefa deve prendere in considerazione la possibilità di spostare l’Europeo di calcio, dando tempo ai campionati perché il problema legato al Coronavirus non è solo italiano.

Noi in Italia abbiamo deciso di provare a giocare a porte chiuse ma sono uomini. Tra i giocatori c’è chi è d’accordo per andare avanti e chi è preoccupato. Ora prenderemo tutte le precauzioni, tuttavia il rischio è alto anche per chi va in campo: in caso di un contagio, le regole di quarantena valgono anche per i professionisti”.

Ultime Serie A: rischio altissimo?

Così Damiano Tommasi nei confronti dell’Uefa: pronta la richiesta di posticipare Euro 2020 per ultimare i campionati senza rischiare nulla e scendere in campo. Come confermato da Tommasi, in caso di uno solo contagio tra i calciatori, o gli addetti ai lavori, allora le squadre finirebbero subito in quarantena e non ci sarebbe tempo per finire la stagione.