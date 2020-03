Paraguay, Ronaldinho è stato arrestato: possesso di passaporto falso

Ultime notizie: arrestato Ronaldinho in Paraguay

Ultime Notizie Ronaldinho | Ore caldissime per il calcio italiano, e soprattutto per ciò che è accaduto poche ore fa dall’altra parte del mondo, precisamente in Paraguay. In Sud-America è infatti stato arrestato niente di meno che Ronaldinho, ex campione storico di Barcellona e Milan, con le accuse di essere in possesso di un passaporto falso. Stando a quanto riportato dal Ministero degli Interni del Paraguay, Ronaldinho è stato bloccato al Resort Yacht & Golf Club Paraguayo si Asuncion e lì, a lui e suo fratello, è stato contestato l’utilizzo di documenti di nazionalità paraguaiana risultati contraffatti.

Al momento si trovano ancora lì, e soltanto nelle prossime ore ci saranno altre novità. I due infatti avranno modo di esplicare altre dichiarazioni con le autorità locali. Ronaldinho non è in possesso del suo passaporto dal 2018, quando gli venne sottratto per reati ambientali. Questa la notizia riportata da goal.com.

Arresto Ronaldinho: altri dettagli

Una notizia sicuramente inaspettata, e che scuote un po il mondo del calcio. Ronaldinho è nei guai, e intanto spuntano fuori altri dettagli. Pare infatti che l’ex fantasista brasiliano si trovasse lì per presentare un programma di assistenza sanitaria gratuita per i bambini. Una bella storia, che però rischia di finire nel peggiore dei modi.