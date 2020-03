Ultime Napoli, infortunio per Meret: il comunicato della società

Napoli calcio news: infortunio Meret, le condizioni

Ultimissime calcio Napoli Meret infortunio | Continua il periodo poco positivo di Alex Meret. Il giovane portiere del Napoli, in questa stagione, è stato uno dei migliori nel periodo peggiore del Napoli sotto la gestione De Laurentiis. Il gioiello tra i pali è stato l’unico a brillare quasi ad ogni partita, ma con l’arrivo di Gattuso qualcosa è cambiato. Il gioco di Gattuso, che coinvolge spesso il portiere, ha fatto sì che l’allenatore facesse la scelta di puntare su David Ospina al momento. Meret lavora ogni giorno con il pallone tra i piedi per tornare titolare, dato che è un patrimonio del club. Intanto, molti club sono finiti sulle sue tracce. Continuano anche gli infortuni per il giovane calciatore, come ha mostrato il Napoli questa mattina con un comunicato:

“Alex Meret oggi ha svolto lavoro differenziato in palestra e terapie. Il portiere presenta i postumi di un trauma contusivo con edema intraspongioso intorno alla cresta iliaca sinistra, oltre a manifestare esiti distrattivi di lieve grado a carico dei muscoli obliqui”

Ultime Napoli, tempi di recupero Koulibaly

Intanto, continuano il recupero gli altri infortunati del Napoli, tra cui anche Koulibaly. Questo il report medico del Napoli: