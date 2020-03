Arrivano nuove dichiarazioni di Andrea Agnelli dal Football Summit organizzato dal Finacial Times a Londra: il numero 1 della Juventus ha lanciato una stoccata all’Atalanta.

Notizie Juventus, Agnelli contro la Dea

Prima la pace con Zhang, poi la guerra con Percassi. Nel corso dello stesso giorno, nello stesso luogo. L’idea del presidente dell’ECA è chiara da molto tempo: una Champions League che assomigli ad una Superlega è sicuramente più remunerativa per i club, ma le sue parole sono comunque destinate a far discutere. “Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’Atalanta“, ha detto Agnelli, “ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea per club. È giusto o no? Penso alla Roma, che ha lottato tanto per il ranking, poi capita un’annata storta ed è fuori”.

La proposta della Juventus

Non so quale sia la soluzione a questo problema, occorre evidentemente bilanciare i risultati positivi di un anno con lo storico, non è detto che le piccole società siano relegati a crescere i buoni giocatori per i grandi club. Gli ottavi di Champions quest’anno ne sono una prova e d’altronde anche gli ultimi Mondiali lo hanno dimostrato, c’è stato un dominio del calcio europeo“.