Ultime Inter, è ufficiale: col Getafe si gioca a porte chiuse

Adesso è ufficiale: Inter-Getafe, valevole per gli ottavi di finale di Europa League, si giocherà a porte chiuse, secondo quanto comunicato dall’UEFA.

Inter news, porte chiuse col Getafe

Ecco la nota del massimo organo europeo in tema di calcio: “Preso atto delle misure prese dalle autorità locali in Spagna e Italia, per fronteggiare il virus Covid-19, si giocheranno regolarmente Valencia-Atalanta e Inter-Getafe, ma entrambe le gare si disputeranno a porte chiuse. Tutte le gare di Youth League, in accordo con al decisione del governo italiano, si svolgeranno allo stesso modo a porte chiuse“.

Dopo il decreto governativo di ieri sera, questa era evidentemente una formalità visto che l’UEFA non avrebbe potuto decidere diversamente da quanto stabilito dall’autorità sovrana italiana. Siamo in attesa invece, visto che siamo ancora al livelli di “pareri” da parte del governo spagnolo, rispetto a Siviglia-Roma e Barcellona-Napoli.

