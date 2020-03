UEFA, Ceferin: “L’Europeo si giocherà, sono ottimista”

UEFA, Ceferin: “L’Europeo si giocherà”

UEFA | Alexander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato di vari argomenti nel corso di un’intervista concessa a Sky Sports:

“Squalifica City? Come tutti gli altri club, anche il Manchester City è una risorsa importante per noi e noi lo spettiamo. Non è vero che non ci piace, c’è però stato un processo e la situazione è differente. Non posso commentare per due motivi: prima di tutto non ne so nulla, secondo perché non sarebbe corretto visto che la decisione è stata presa da un organi indipendete. Quindi non posso dire altro. Non siamo in lotta con nessuno, difendiamo la nostra posizione. La procedura è regolare e non è stato l’unico club punito. Vedremo come finirà. Impossibile che ci sia un accordo, l’affare è abbastanza grosso.

FPF? Fair-play finanziario è stato istituito per contrastare le perdite nel calcio ed è stato un successo. Bisognerà adattarlo al futuro e cambiare delle cose. Ne stiamo discutendo. Non so se siano stati commessi degli errori, probabilmente sì. Il calcio si evolve e dobbiamo cambiare anche noi che vogliamo consentire l’accesso di denaroo, ma dobbiamo pensare alle conseguenze. E avremo bisogno di adottare misure differenti”.

Ceferin sul Coronavirus

Il numero uno della UEFA ha poi parlato anche del problema del Coronavirus e di come il mondo del calcio proverà a reagire: