Serie A trasmessa in chiaro, interrogazione parlamentare d’urgenza

Sarà possibile assistere alle partite di Serie A, come Juventus–Inter, gratuitamente? Se lo chiedono in Senato in questo momento, vista l’emergenza coronavirus.

Serie A trasmessa gratuitamente, l’interrogazione in Senato

A riferire le ultime è il portale calcioefinanza, all’interno del quale si può leggere dell’interrogazione parlamentare della senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo, che ha chiesto che le partite di Serie A che si svolgeranno, almeno fino al 3 aprile secondo il decreto governativo, siano trasmesse in chiaro. Ecco le ragioni dietro le richieste: “Visto che le gare di calcio di Serie A e Serie B si disputeranno a porte chiuse ed i tifosi non potranno, quindi, assistere alle partite negli stadi, chiedo al Governo di attivarsi affinché la Rai, Dazn e Sky possano mettere in moto l’organizzazione per trasmettere tali eventi in chiaro, in modo da rispettare le legittime regole di natura sanitaria ed anche per evitare possibili situazioni di modesta depressione sociale“. Alla base quindi ci sarebbe la motivazione che vede il calcio come una sorta di adrenalina per i cittadini.

Juve-Inter in chiaro? I dettagli

Detto che appare complicato che in pochi giorni si vada a trovare un accordo per trasmettere un evento come Juventus-Inter gratuitamente, serve ricordare che occorre una vera e propria deroga alla Legge Melandri, che Sky e Dazn, detentrici dei diritti, dovranno richiedere all’autorità pubblica.