Serie A: campionato ancora a rischio, potrebbe non finire

Ultime Serie A, la stagione potrebbe non finire. Continua l’emergenza in Italia legata al Coronavirus.

Nonostante la decisione dei club di scendere in campo a porte chiuse per scongiurare lo stop completo al campionato e mandare avanti la Serie A, l’allerta resta massima e la competizione potrebbe interrompersi da un momento all’altro.

Per ora sono previste tre giornate a porte chiuse. Si riparte dalla 26ª giornata con i recuperi dello scorso turno e si proseguire vivendo di fatto “alla giornata”.

Tuttavia, come riportato dal Corriere della Sera, il rischio che il campionato si blocchi resta concreto.

Il motivo? Cosa succederebbe se uno tra gli oltre 600 giocatori in rosa nelle venti squadre di Serie A finisse per essere contagiato?

Uno scenario non impossibile anche perchè il problema sarebbe lo stesso se uno tra i mille professionisti che a vario titolo lavorano a contatto con le squadre o uno dei circa 30 arbitri impegnati fin qui, o anche solo uno dei loro familiari, scoprisse di aver contratto il Coronavirus la situazione sarebbe comunque delicatissima.

Serie A: un solo contagio bloccherebbe il campionato

La risposta sarebbe semplice, bisognerebbe fermare tutto. Come successo ai giocatori della Pianese o della Juventus Under 23: i calciatori andrebbero in quarantena per almeno 15 giorni ed il campionato non potrebbe andare avanti.