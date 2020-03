De Rossi torna in giallorosso | Una delle pagine più importanti della Roma è stata scritta sicuramente da Daniele De Rossi. Il centrocampista romano e tifosissimo della Roma ha vissuto tutta la carriera in giallorsso e dopo 20 anni, lo scorso 26 luglio ha deciso di provare un’avventura con il Boca Juniors, salvo poi chiudere la carriera dopo 5 mesi. Ora ad attenderlo per una nuova opportunità c’è nuovamente la Roma, ma con un ruolo diverso.

De Rossi torna alla Roma: sarà allenatore della Primavera

Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, Daniele De Rossi sarebbe pronto a tornare alla Roma dopo l’avvento di Dan Friedkin. Il nuovo proprietario giallorosso sarebbe intenzionato, a partire dalla prossima stagione, ad affidare il ruolo di allenatore della Primavera proprio a Daniele De Rossi che prenderebbe il posto del padre.

“Capitan Futuro” studia da allenatore

Intanto Daniele De Rossi, dopo l’addio al calcio giocato, ha deciso di intraprendere la nuova carriera da allenatore e di seguire le orme del padre. La sua prima esperienza sarà, quasi certamente, quella da allenatore della Primavera della Roma a partire dalla prossima stagione. Da aprile inizierà il corso per ottenere la licenza da allenatore Uefa A, che consente di essere vice in Serie A e B e a capo della gestione tecnica in C.