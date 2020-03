Notizie Udinese, De Paul: “Futuro? Ad Udine mi sento leader”

Ultime Udinese | Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a UdineseTV:

“E’ stata una settimana un po’ strana, diversa. Ma abbiamo preparato tutto in funzione di domenica. Sarà una partita importante in casa contro la Fiorentina. Mi dispiace molto che non ci siano i nostri tifosi ma per ora è una precauzione e va accettata. La vittoria arriverà per come sta lavorando il gruppo ma dobbiamo essere disposti a fare tutto. Anche se non fisicamente, la gente sarà sicuramente al nostro fianco e dobbiamo noi in campo sopperire a questa cosa”.

Ultime Udinese, il rapporto con i compagni

L’argentino ha parlato anche del rapporto con i suoi compagni di squadra: