Serie A, allarme coronavirus: a porte chiuse anche Champions ed Europa League

Allarme coronavirus: in Champions senza spettatori per le italiane

Serie A Coronavirus | Un momento davvero allarmante e surreale per tutto il calcio italiano, che in questi ultimi giorni si è letteralmente fermato. L’allarme coronavirus ha avuto un impatto devastante sulle manifestazioni sportive, e la Serie A ha rischiato più volte di fermarsi. A breve il ritorno in campo a porte chiuse, con una situazione che però resta molto complicata.

Intanto si riflette anche al di fuori del campionato: i match di Champions League e di Europa League a porte chiuse esattamente come in campionato. Il Governo è stato infatti molto chiaro, e pertanto le italiane dovranno affrontare la fase ad eliminazione diretta senza di fatto l’apporto dei propri tifosi. Questa la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport.

Juventus-Lione: niente Sud Italia

A breve ci sarà la sfida di ritorno tra Juventus e Lione, e nelle ultime ore si erano fatte diverse ipotesi su dove si sarebbe disputata la gara. Alcune ipotesi parlavano di Sud Italia, altre invece di campo completamente neutro. La squadra francese ha guadagnato tempo con i propri tifosi, adesso la situazione è molto più chiara. Intanto questa decisione interesserà così anche Inter-Getafe (in programma il 12 marzo) e Roma-Siviglia del 19 marzo.