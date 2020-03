La rivoluzione in casa Milan di questi giorni potrebbe toccare anche Stefano Pioli: da Sky Sport le ultime a proposito del futuro del tecnico rossonero.

Ultime Milan, partita a poker con Maldini, Boban, Gazidis e Pioli

Boban ha già le valigie pronte, Maldini le sta facendo, pensando nel frattempo a quando lasciare le chiavi di casa al padrone o a quello che verrà. Gazidis ha dato il via all’ennesima rivoluzione in casa rossonera, smentendo apertamente la validità del progetto tecnico avviato dalle due bandiere del Milan. Inevitabilmente, nonostante sia arrivato a stagione in corso, il mister rientra nella valutazione negativa che sta facendo parte delle società ed in effetti gli ultimi che l’hanno visto a Milanello lo descrivono come inquieto per tutta la serie di eventi che sta coinvolgendo al club nel marasma dei rinvii per l’emergenza coronavirus e alla vigilia di sfide importantissime.

Notizie Milan, niente dimissioni per Pioli

Sarà addio, sicuramente, ma non ora, non così. Anche se il suo probabile sostituto è forse già a lavoro, Stefano Pioli è determinato a tirare fuori il meglio da questa stagione per cui nonostante le voci, non presenterà mai le sue dimissioni. L’ex Fiorentina resterà al Milan fino a fine campionato quindi (non si parla nemmeno di esonero) e proverà a concludere al meglio la stagione.