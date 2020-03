Notizie Juventus, l’ex Poulsen a rischio contagio

Ultime Juventus, Poulsen a rischio contagio. Clamorosa notizia arrivata dall’Olanda. L’ex Juventus Christian Poulsen è stato messo in quarantena dall’Ajax, club del quale è attualmente assistente allenatore. Secondo quanto riportato dal ‘Telegraaf’ si tratta di una misura preventiva per l’ex centrocampista.

L’ex bianconero è stato a cena con una persona infetta venerdì scorso. Attualmente il membro dello staff dei Lancieri non sembra manifestare sintomi. L’ex Juventus, insieme ad altri due collaboratori del club, era entrato in contatto con Thomas Kahlenberg, ex centrocampista della nazionale danese risultato positivo al coronavirus. Kahlenberg ha infatti partecipato alla festa di compleanno di Poulsen e per questo è scattata la misura preventiva.

Ora cosa succedere? Stop al campionato?

Adesso la situazione si complica, potrebbe fermarsi il campionato. A rischio anche il preparatore atletico e il fisioterapista, entrambi messi in quarantena fino a giovedì.

Un portavoce del club ha spiegato che, in ogni caso, Poulsen e gli altri dovranno controllarsi la febbre e, nel caso, saranno sottoposti al test per il Coronavirus. Altrimenti, da venerdì 13 marzo potranno tornare con la squadra per i consueti allenamenti. Una situazione che però potrebbe diventare presto allarmante anche perchè la squadra olandese dovrà scendere in campo. La partita tra Heerenveen ed Ajax, in programma sabato, non è comunque considerata attualmente a rischio: per ora!