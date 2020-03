Tweet on Twitter

Notizie Juventus, tifosi derubati dei biglietti

Ultime Juventus, tifosi della Juve derubati dei soldi per i biglietti. Brutta storia per i supporters della Juventus. Il 50enne calabrese Raffaello Roberto,ex amministratore della società di servizi Lefima Srl, che aveva in gestione la rete ufficiale dei club bianconeri è finito sotto processo.

L’uomo era un volto noto nell’ambito della tifoseria juventina ed è oggi accusato di appropriazione indebita.

In quasi quattro anni trascorsi alla guida della società, dal 2013 al 2017, si sarebbe intascato oltre 323 mila euro.

Questi appartenevano ai tifosi della Juve ed erano stati stanziati per l’acquisto dei biglietti, secondo quanto riportato da La Stampa la giustizia sta facendo il suo corso e spera a breve di arrivare ad una conclusione.

Juventus, la ricostruzione

Secondo il pm Lisa Bergamasco, Raffaello Roberto è riuscito a sottrarre tanti soldi che erano stati versati in questi anni “effettuando bonifici dal conto societario verso il contro personale, effettuando prelievi in contanti con la carta bancomat della società”.

Ma non solo, l’uomo era riuscito a farla franca anche “effettuando spese estranee all’oggetto sociale, trattenendo per sé somme incassate in contanti dai club bianconeri”.

Il tutto nell’ambito della gestione dei biglietti di alcune partite. L’indagine parte da lontano e potrebbe arrivare a conclusione in questi mesi.