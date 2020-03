Notizie Calcio Napoli, l’agente di Hysaj: “Non so se resterà”

Ultime Calcio Napoli | Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo e Hysaj, ha parlato dei suoi assistiti nel corso di un’intervista concessa a Radio Marte:

“Di Lorenzo, ad oggi, è uno dei terzini più forti in Italia. Fra gli italiani è tra i migliori insieme a Conti. Lui è candidato per andare a giocare con la Nazionale gli Europei. Mancini lo ha già convocato, vuol dire che lo tiene in grande considerazione, non voglio però prendere il posto del ct, sarà lui a decidere se portarlo o no.

Hysaj è importante al pari di Di Lorenzo, anche se hanno caratteristiche diverse. Gattuso stravede per Elseid, ma in estate siamo constretti a valutare cosa sarà meglio per il suo futuro. Preferisco che due miei assistiti dello stesso ruolo non restino nello stesso club. Si potrebbe fare un’eccezione per Faraoni. C’è una grande differenza. Il motivo? L’albanese è già affermato e gioca da 5 anni ad alti livelli”.

Ultime Napoli, le parole dell’agente di Faraoni

Il Napoli in estate potrebbe acquistare dal Verona Faraoni:



“Faraoni è forte, molto forte, ma può arrivare al Napoli. Prima però deve dimostrare di essere da Napoli, arrivando da una squadra più piccola. Sarebbe una situazione molto più gestibile per me”.