Champions, Valencia-Atalanta a porte chiuse | La decisione era nell’aria, ora è anche ufficiale: Valencia-Atalanta si giocherà a porte chiuse. Lo ha disposto la UEFA in seguito alle precauzioni socio-sanitarie prese dalla comunità valenciana.

Dopo l’emergenza coronavirus che si sta propagando in Italia e nel resto d’Europa, la UEFA si adatta alle decisioni socio-sanitarie dei vari paesi e dispone le porte chiuse per alcune partite. L’Atalanta farà visita al Valencia per gli ottavi di finale di ritorno della Champions League ma il Mestalla sarà vuoto. L’emergenza coronavirus prevede che non ci sia contatto diretto tra un numero folto di persone e per questo lo stadio sarà chiuso al pubblico. Lo ha reso noto la UEFA in un comunicato ufficiale.

Il comunicato UEFA

In attesa di capire quale sarà il destino anche delle altre italiane in Champions, la UEFA ha ufficializzato le porte chiuse per Valencia-Atalanta. La gara si disputerà al Mestalla il 10 marzo alle 21.

“In considerazione della recente decisione emessa dalla Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana (Ministero della Salute di Valencia) e del comunicato della Federazione Spagnola – si legge sul comunicato dell’Uefa -, la Uefa conferma che la partita Valencia-Atalanta, valida quale ritorno degli ottavi di finale di Uefa Champions League, si potrà disputare come da programma (in termini di data, orario di inizio e sede), ma dovrà svolgersi a porte chiuse, vale a dire che nessun possessore di biglietto (acquistato sia dal club di casa, sia dal club in trasferta che tramite la UEFA) sarà autorizzato ad assistere alla partita”.