Serie A, forte rischio di sospensione campionato

Serie A, campionato sospeso | La Serie A e il calcio italiano rischiano grosso. Ufficializzate le porte chiuse in tutta la Serie A fino al 3 aprile a causa dell’emergenza coronavirus. Intanto, cambia il campionato italiano, nuove indicazioni ben precise per calciatori, staff e membri di ogni società: niente selfie, autografi, interviste e contatti con un mondo fuori dal loro per le squadre di calcio. Una prevenzione estrema in questo mese dove i club affronteranno le partite a porte chiuse. Ogni club di Serie A ha ricevuto un decalogo con le indicazioni precise per affrontare nella quotidianità in queste settimane di emergenza.

Il Corriere della Sera parla della grande paura che hanno in Lega Calcio riguardo il possibile contagio di un tesserato di una squadra. Con i tesserati infatti c’è il forte rischio che il campionato non si possa concludere.

Cosa accadrà se giocatori o staff di una squadra saranno contagiati? La domanda è lecita, ma a quanto pare la risposta non sembra affatto positiva. Sono circa 600 i giocatori in rosa nelle venti squadre di A, che sono in contatti continuo con migliaia di persone settimana dopo settimana. Rischio elevato che si ferma tutto con un solo contagio. Il campionato rischia di non potersi concludere in questa stagione. congelando le posizioni di classifica definitivamente.