Calciomercato Roma: Perotti e altri 5 calciatori saranno ceduti

Notizie Roma: pronta una rivoluzione la prossima estate, via anche Perotti

Calcio mercato Roma Perotti e altre cessioni | Il club giallorosso si prepara ad una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. Manca sempre meno per l’arrivo in società da parte di Friedkin, con il nuovo proprietario che tenta a tutti i costi di portare Leonardo come direttore sportivo e sollevare Gianluca Petrachi dall’incarico. Intanto, con l’era di Pallotta giunta ormai al termine, tanti altri calciatori concluderanno la loro esperienza in giallorossi. Perotti e altri 5 calciatori della Roma sono pronto ad essere ceduti in estate. Si riparte dai giovani con un progetto nuovo e con al centro sempre Paulo Fonseca. L’allenatore sta convincendo la Roma con la sua idea di gioco e filosofia.

Calciomercato Roma: sei cessioni quasi sicure la prossima stagione

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Roma ha in mente di rivoluzionare la squadra per la stagione 2020/2021. Con l’arrivo in proprietà di Friedkin, sono almeno sei i calciatori pronti a lasciare il club: Fazio in scadenza nel 2021, Juan Jesus 2021, Karsdorp 2022, Nznonzi 2022, Pastore 2023 e Perotti 2021. La Roma vuole poter incassare il minimo indispensabile da questi calciatori fuori progetto e verso la scadenza del contratto. Si lavora, invece, per il rinnovo di Alexander Kolarov, il calciatore sembrava messo ai margini negli ultimi mesi ma ora pare che resterà ancora. Da valutare che fine farà Alessandro Florenzi una volta tornato dal prestito in Spagna.