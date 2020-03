Calciomercato PSG: maxi rinnovo per Mbappe, Real Madrid distante

Calciomercato Paris Saint Germain Mbappe | Kylian Mbappé, attaccante del PSG, è uno dei maggiori talenti del calcio mondiale. A soli 21 anni, il giovanissimo fuoriclasse ha già vinto tanto e mostrato qualità fuori dalla norma. In questa stagione è a quota 30 gol stagionali in 32 partite giocate e i migliori club del mondo pensano a lui. Mbappe ha un contratto in scadenza con il Paris Saint-Germain nel 2022 e il club parigino si è subito attivato per un prolungamento. Al momento l’ingaggio di Mbappe è di circa 18 milioni netti a stagione, ma il club francese pensa follemente di raddoppiare per allontanare l’interesse del Real Madrid. Florentino Perez continua il forte pressing per acquistare il calciatore, che già ai tempi del Monaco piaceva. Sul giovanissimo attaccante francese c’è anche la Juventus, ma portarlo a Torino e in Serie A sembra piuttosto complicato al momento. Negli ultimi mesi si è parlato di un clamoroso scambio con Cristiano Ronaldo al PSG, ma che a Torino avrebbe portato Icardi o Neymar e non Mbappe.

News PSG, rinnovo per Mbappe: Real Madrid e Juventus più lontane

Stando a quanto rivelato dai colleghi spagnoli di ‘AS’, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a blindare il proprio talento, si parla di una cifra folle da circa 50 milioni a stagione. Continuano a preoccupare le voci sul Real Madrid, ma il PSG ha pronto il nuovo super contratto per il proprio calciatore.