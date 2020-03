Calciomercato Napoli, Meret in bilico | Con Carlo Ancelotti era titolare inamovibile. Con Gennaro Gattuso, invece, non è protagonista in campo da un bel po’. Alex Meret, patrimonio calcistico del Napoli, potrebbe decidere di cambiare aria a fine stagione se non gli saranno date le giuste garanzie per i prossimi anni. Intanto lavora sodo e cerca di far cambiare idea al proprio allenatore.

Calciomercato Napoli, Meret lavora per riprendersi il posto

Il presente di Alex Meret dice che è il secondo portiere del Napoli. Superato nelle gerarchie da David Ospina dopo l’avvento di Gattuso, Meret sta valutando bene cosa fare del suo futuro. La sua intenzione è quella di riprendersi il posto da titolare del Napoli ma, dalle indicazioni del mister, sa che deve lavorare tanto per migliorare la fase di impostazione. L’edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come la scelta di Gattuso sia stata propriamente legata al campo e alla sua idea di gioco.

Il portiere colombiano sa meglio gestire il pallone con i piedi e può far ripartire più facilmente il gioco da dietro. Meret lavora ogni giorno con il pallone tra i piedi, sta cercando di migliorare questa caratteristica e dei primi passi in avanti sono stati fatti. Al momento non ancora validi per riprendersi la titolarità.

Meret indeciso sul futuro

Intanto, però, Alex Meret non vuole perdere l’opportunità di essere titolare in un top club e chiede garanzie al Napoli per la prossima stagione. Se con il trascorrere dei mesi non vedrà aperture da parte di Gattuso e non riuscirà ad ottenere la convocazione nella Nazionale di Mancini, potrebbe decidere di andar via nella prossima campagna acquisti.