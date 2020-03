Calcio mercato Napoli: Manchester City, Real Madrid, Barcellona e Liverpool sul centrocampista

Calciomercato Napoli Fabian Ruiz | Il Napoli sta provando in tutti i modi a rinnovare il contratto di Fabian. Il calciatore spagnolo, arrivato dal Betis Siviglia nell’estate del 2018, è in scadenza nel 2023 con il club azzurro. Crescita esponenziale del giovane calciatore che si è guadagnato attraverso il Napoli anche la Nazionale maggiore. Fabian, dopo un periodo inizialmente negativo in questa stagione, sta tornando ad altissimi livelli come lo scorso anno grazie a Gennaro Gattuso. In estate sarà pronta una maxi asta per il calciatore, con il Napoli che punta a stabilire un prezzo elevato attraverso il rinnovo e l’inserimento di una clausola rescissoria di circa 100 miolioni. Le parti sono a lavoro, intanto, su Fabian, oltre a Real Madrid e Barcellona, c’è il forte interesse di Liverpool e del Manchester City che dovrà fare i conti con la UEFA per l’esclusione alla Champions League per i prossimi anni.

Calciomercato Napoli: Fabian Ruiz blindato, il Real Madrid offre 70 milioni. Asta con il Barcellona

Secondo i colleghi spagnoli, il Real Madrid sarebbe pronto a investire almeno 70 milioni di euro per riportare il calciatore in Liga. Il Napoli vuole blindarlo, De Laurentiis non ha intenzione di cedere Fabian la prossima stagione, ma preferirebbe sacrificare altri pezzi pregiati. Intano, con il Barcellona sembra pronta a scatenarsi un’asta di mercato.