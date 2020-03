Calciomercato Milan, Thiago Silva è un obiettivo: sfida con il Barcellona

Calciomercato Milan: Thiago Silva, duello con il Barca

Calcio Mercato Milan Thiago Silva | Una stagione piuttosto altalenante per il Milan, il cui pensiero va anche al mercato oltre ai risultati in campo. La prossima annata sarà sicuramente rivoluzionata da vari colpi estivi, e intanto la dirigenza comincia a pensare a qualche nome importante per rinforzare la rosa. In difesa cambierà qualcosa, e l’obiettivo principale sarebbe quello di affiancare al meglio Romagnoli.

Ecco che nelle ultime settimane sono circolati vari nomi, tra cui uno in particolare: Thiago Silva. Il difensore brasiliano è il vero e proprio sogno di mercato rossonero, ma chiaramente la trattativa non è affatto facile. I motivi sono molti, e in più pare se ne sia aggiunto un altro: la concorrenza del Barcellona. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo infatti, sembra che anche il club blaugrana si sia aggiunto alla corsa al centrale.

Thiago Silva: difficile il rinnovo con il PSG

Thiago Silva ha lasciato grandi ricordi in quel di Milano, e l’attuale dirigenza starebbe pensando ad un clamoroso ritorno. Il PSG difficilmente riuscirà a trattenerlo, anche perchè lo stesso giocatore ha rifiutato le prime proposte di rinnovo. Una situazione che i rossoneri potrebbero sfruttare alla grande, per ora si aspetta e basta.