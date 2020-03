Calciomercato Milan, Ibrahimovic annuncia l’addio? Messaggio criptico

Zlatan Ibrahimovic lancia un messaggio attraverso i propri social network che sa di addio: ecco le ultime in casa Milan.

Calcio mercato Milan, le parole di Zlatan

Una frase semplice, che però racchiude un mondo. “Fallo con passione, o non farlo affatto“: questo il virgolettato che accompagna un suo video su Instagram. Ma da uno come lui, in epoca di social, ci si aspetta un messaggio senza senso? No, quanto più che la situazione in casa Milan è quantomai burrascosa. E allora via alle interpretazioni. Innanzitutto, quella letterale: lo svedese si trova bene coi colori rossoneri, li porta con orgoglio ed accettando di tornare ha fatto anche una scelta di cuore visto che altrove avrebbe potuto ancora guadagnare altre cifre.

Ultime Milan, cosa significa il messaggio di Ibra?

Poi c’è l’interpretazione estensiva. Qual è l’argomento del giorno a Milanello da ormai molti giorni? La crisi societaria che in particolar modo ha visto venire ai ferri corti Gazidis e Boban, con quest’ultimo ormai prossimo all’addio. E chi è che ha spinto più di tutti, tra i dirigenti, perché lo svedese arrivare in Italia nella scorsa finestra di mercato? Proprio Zvone. Pochi semplici passaggi che ci fanno capire come la situazione legata al dirigente croato possa inficiare anche sulla permanenza dello svedese: con la partenza di uno, potrebbe arrivare anche quella dell’altro, con l’interesse di altre squadre che si fa sempre più insistente.